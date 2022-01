Hater se posmíval slavné herečce, jejíž otec podlehl covidu, že nosí roušku: Tohle mu odpověděla

Abigail Breslin Profimedia.cz

„Kdo je ten pošetilý ztroskotanec s rouškou?“ neodpustil si komentář. „Ten pošetilý ztroskotanec budu já. Někdo, kdo přišel o tátu, kterého nakazil covidem člověk, co roušku neměl. A teď můžeš jít laskavě do p*dele,“ odkázala trolla do patřičných mezí.

Bohužel hater zašel ještě dál. „Jsem si jistý, že roušky nikoho neochrání. Vím to líp než někdo, kdo si myslí, že jeho otec zemřel kvůli nenasazené roušce, ale ve skutečnosti zemřel, protože byl slabý,“ odpověděl herečce.

Do trolla se pustili příznivci Abigail, kteří mu vyčinili, aby si hereččina tatínka vůbec nebral do úst. Breslin pak své sledující vyzvala, aby jeho profil nahlásili, a poděkovala fanouškům za podporu.

Na milovaného tatínka Breslin zavzpomínala i na Štědrý den, byly to její první Vánoce bez otce, a tak to pochopitelně prožívala.

„Nebudu vám lhát, je to divné. Je těžké vědět, že mu nemohu zavolat a popřát veselé Vánoce. Některé dny jsou těžší než jiné. Zármutek je nevyzpytatelná bestie,“ uvedla.

Hvězda filmu Malá Miss Sunshine oznámila tatínkův skon koncem února, dva týdny poté, co se nakazil covidem.

„Jsem v šoku a zničená... Můj něžný, dokonalý, skvělý, hrdinný táta odešel. Byl to covid, kdo nám ho vzal příliš brzy,“ popsala tehdy v prohlášení tatínka, ke kterému měla očividně velmi blízko. ■