Už tři roky je šťastná ve vztahu. Potetovaná česká tenistka se pochlubila přítelem

„Je pravda, že doma člověk většinou nechce řešit práci. Musím se přiznat, že mně vyhovuje, že se můžu soustředit na výkon. Jsem ráda, že jsme na ty věci dva,“ říká Tereza, která prý v pracovních otázkách s partnerem vždy najde společnou řeč. „Většinou se nehádáme a nacházíme kompromis.“

Podobným příkladem v Česku jsou Michal Hrdlička a Karolína Plíšková. Ti jsou dokonce manželé. „Libí se mi, jak to mají. Přijde mi fajn, když může blízký člověk tak pomáhat. Když je to blízký člověk, tak je to hned jednodušší,“ říká Tereza.

Tereza a Jan brzy oslaví třetí výročí seznámení. Zatím to ale nevypadá, že by svůj vztah posunuli do další úrovně. „My to tolik neřešíme. Nejsme na to, že bychom řešili zasnoubení. Rozhodně na to netlačím. S Jendou chci být navždy a není potřeba mít na ruce prstýnek,“ mávla rukou Tereza, jejímž dítětem je teď tenis. „Jsme v situaci, kdy to rozhodně nejde. Jenda má syna, a proto mi vyhovuje, že nám neubíhá čas. Ani partner nemá tendenci mě tlačit k tomu, že by chtěl druhé. Na prvním místě je teď kariéra.“

Martincová má před sebou důležité sportovní výzvy a na mateřství nepomýšlí. „Zadařilo se mi až později, oproti jiným holkám, kterým se zadařilo třeba na začátku. Proto na své kariéře pracuju. Nechci hned končit. Vždycky jsem chtěla být tam, kde teď jsem,“ dodala Tereza, od které jsme se nakonec přece jen dozvěděli, kdy by se ráda stala maminkou: „Vždycky jsem si říkala, že to přijde ve věku 32 nebo 33.“ ■