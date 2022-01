Tohle vás chytí za srdce: Přítelkyně zesnulé Betty White (✝99) svěřila, jaká byla hereččina poslední slova

Betty White Profimedia.cz

Řada hvězd s láskou vzpomíná na Betty White, legendární herečku, která zemřela 31. prosince, pouhých 17 dní před svými 100. narozeninami. Jednou z nich je herečka Vicki Lawrence, dlouholetá přítelkyně Betty, která se s ní objevila v seriálech The Carol Burnett Show, Mama's Family a Eunice.

Vicki pro Daily Pop mimo jiné prozradila, jaká byla poslední slova Betty předtím, než vydechla naposledy. O informaci se s ní podělila kolegyně Carol Burnett.

„Carol mi poslala zprávu, že mluvila s asistentkou Betty, která u ní byla v době její smrti. Asistentka svěřila, že její poslední slovo bylo Allene. Není to krásné?“ vyprávěla Lawrence.

„Je to tak úžasné, doufám, že je to pravda,“ dodala herečka.

Allen je jméno posledního manžela Betty. S moderátorem Allenem Luddenem se seznámila v jeho show v roce 1961. Ludden byl tehdy ženatý, ale jeho paní krátce nato zemřela na rakovinu. V roce 1963 se oženil s White a byli svoji až do jeho smrti v roce 1981. Zemřel na rakovinu.

Hereččin agent Jeff Witjas potvrdil, že White zemřela doma, pokojně a ve spánku. ■