Eva Decastelo čelí drsným útokům! Její prsa jsou prý věšáky. Tohle vzkázala

Eva Decastelo Foto: archiv E. Decastelo

"Bohužel těch komentářů je dost. Že má prsa nejsou tak nahoře, jak by mohla být, že to jsou věšáky. Upřímně jsem z toho velmi smutná a nechápu, proč jsou lidé na sebe tak zlí. Anonymně mají pocit, že si můžou do kohokoli kopnout," řekla Super.cz Decastelo.

"Je mi 43 let, mám čtyřky prsa, která váží asi pět kilo. Odkojila jsem dvě děti. Chlapi, máte pocit, že něco, co má pět kilo bude levitovat? Ne, nebude! Vám to taky nelevituje. Nepište to ženský, je to ošklivý a nefér," vzkazuje moderátorka, která si prsa nikdy nenechala upravit. ■