Sexy módní návrhářka se vrací do Ulice. Najde Gábina konečně toho pravého?

Sexy blondýnka Aneta Krejčíková se vrací do Ulice. Foto: Petr Horník, Právo

Kdysi vystupovala v nekonečném seriálu jako protivná, arogantní puberťačka. Od té doby prošla její postava v Ulici dramatickým vývojem, včetně očekávání potomka s kantorem. A pak zmizela do Berlína.

V těchto dnech se Aneta Krejčíková (30) vrací na obrazovky coby úspěšná módní návrhářka, která se uplatnila v Německu. Roli Gábiny Pumrové opustila před více jak třemi lety v roce 2018. Tehdy byla v sedmém měsíci a čekala své první dítě Bena.

„Mateřství hraje v mém životě prim. Nicméně je pro mě důležité zůstat i sama sebou, neztratit se. Stále ještě se snažím hledat zdravou symbiózu mezi mateřstvím a seberealizací,“ říká. V době absolutního lockdownu v dubnu 2020 se jí totiž narodila Tonička.

„Jsem klidnější, už nejsem takový pankáč jako dřív, i když se ve mně stále ještě ozývá.“ Herečka má štěstí na fungující babičky a dvě chůvy, které jsou jejími kamarádkami. Dřív se netajila velkou láskou k divadlu, dokonce tvrdila, že by chtěla na jevišti i zemřít. Teď si dvojnásobná máma uvědomuje, jaký je to žrout času.

„Já už mám jako žena matka jiné lásky a priority. Po večerech chci uspávat své děti, nechci trávit čas v divadle na jejich úkor. Divadlo hraju a miluju ho, ale už pro mě není tak důležité,“ přiznává Aneta (30), jejíž domovskou scénou je Divadlo Na Fidlovačce.

V Ulici jí do cesty vstoupí major Herman, se kterým se zná už z minulosti. Zdálo by se, že konečně najde lásku svého života. Jenže její matka, a hlavně otec Radek Mastný, který má nastoupit do vězení, z téhle známosti budou na mrtvici. Dá Gábina přednost lásce před rodiči?