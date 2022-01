Zhubnout i desítky kilogramů a váhu si udržet je těžké. Ale jde to!

Zhubněte a užívejte si života plnými doušky Foto: Shutterstock.com

Tyto kroky nejsou nijak složité, a pokud k sobě budete poctiví, můžete nad nechtěnými kily poměrně snadno vyhrát.

Stanovte si jasný cíl

Mnohem lepší než „zhubnout“ bude jasně definovaný cíl, tedy například „shodit pět kilo“. Když přesně víte, čeho chcete dosáhnout, lépe tomu můžete přizpůsobit průběh hubnutí, a zároveň budete po celou dobu jasně vědět, jak si vedete a jak daleko (či blízko) do cíle ještě zbývá. Jasný cíl, ale i jednotlivé mezikroky, jako je váha nebo měření obvodu těla, které určitě průběžně sledujte, také poslouží jako skvělá motivace. Můžete si hubnutí rozdělit do několika fází a při splnění každého malého cíle se něčím odměňte.

Poraďte se s odborníkem

Stejně, jako je lepší, když vám s tréninkovým plánem pomůže trenér, který ví, jakými aktivitami se například budují svaly a jakými odbourávají tuky, ví zase výživový poradce nebo lékař, jak je vhodné upravit jídelníček a také na co byste si případně kvůli vlastnímu zdravotnímu stavu měli dát pozor. Právě z toho důvodu je dobré slepě nedodržovat to, co možná funguje kamarádce, ale vám tak úplně nesedí. Například ucelená francouzská keto dieta Prodietix má tu výhodu, že ji můžete mít na míru přesně podle vašich potřeb.

Hubnutí rozhodně nemusí být nudné nebo nějak zvlášť náročné

Začít je nejlepší hned, ale…

Říká se, že nejlepší je své rozhodnutí začít hubnout neodkládat a pustit se do něj hned, dokud jste odhodlaní. Na druhou stranu, pokud vás čeká nějaké zásadní hubnutí, je lepší začít v období, kdy neprocházíte stresovou zátěží a v blízké době vás nečekají společenské nebo pracovní události, případně dovolená, která by cestu k vysněnému cíli mohla znesnadnit. Nicméně i tak můžete teď hned omezit to nejzákeřnější, tedy omezit sladké, alkohol, smažená jídla a průmyslově zpracované potraviny. Co se týče zmíněného programu Prodietix, bývá vhodné začít v sobotu ráno, protože první dva dny bývají náročnější. Někomu však lépe vyhovuje vklouznout do diety začátkem týdne a v rámci běžných pracovních povinností a starostí odklonit pozornost od náročnějších chvil spojených se začátkem diety.

Připravte se

Před začátkem diety si projděte zásoby potravin, které máte doma a nechte si tam jen ty, které jsou v rámci diety povoleny. Alespoň vás nebude nic lákat dietu porušit. Naopak z těch jídel a potravin, které můžete, si udělejte bohaté zásoby. Doplňte zásobu kvalitního oleje pro studenou kuchyni i tepelnou úpravu.

Sestavte si jasný plán

Podrobně si promyslete a naplánujte celý průběh hubnutí, ať víte, co vás čeká. Prodietix má tři fáze, které se liší počtem proteinových jídel denně. V té první dochází k nahrazení běžného jídelníčku za proteinové potraviny a povolenou zeleninu. Tato fáze nese název „váhová redukce“, protože dochází k navození ketózy a úbytek kilogramů je nejvíce znát (zhruba 2 až 3 kilogramy týdně). Na konci této fáze je hmotnost snížena o 50 až 70 procent celkového cíle. Druhá a třetí fáze se jmenují „stabilizace“ a „fixace“. Jejich cílem je především prevence jo-jo efektu. Kdyby byla dieta ukončena už po první fázi, kdy ještě organismus není zvyklý na sacharidy a tuky, v těle by došlo k nadměrné produkci inzulinu, tělo by začalo ukládat energii a zase přibírat. Druhá a třetí fáze plní funkci pozvolného návratu k běžnému jídelníčku postupným přidáváním sacharidů a tuků do stravy.

S Prodietix je hubnutí mnohem jednodušší

