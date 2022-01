Doma u Haliny Pawlowské: Tady vytvořila svůj nejnovější román, kde se zasmějete cizímu neštěstí

Halina Pawlowská Super.cz

Křest její poslední knížky Milý Bene, kterou jí křtil zpěvák Ben Cristovao (34), jsme nestihli, tak jsme si o ní s Halinou Pawlowskou (66) popovídali u ní doma, kam nás pozvala i s kamerou. "Aspoň je to takové klidnější, i když bez toho Bena," usmívala se spisovatelka.

Zajímalo nás, kdo je vlastně Ben, jehož jméno zazní už v názvu knihy, protože zmíněný zpěvák to opravdu nebyl. "Ještě bych tedy chtěla upřesnit, že píšu pořád v ich formě, spousta těch věcí a motivů je pravda, pocity jsou absolutně autentické, ale děj je literární forma. Je to román, nikoli opsaná realita. Nicméně reálný Ben existuje a je to muž mého věku, který se mi ozval po čtyřiceti letech a začali jsme si vyměňovat maily, kde se odhalují i vztahová tajemství, která se odehrávala před těmi roky," objasnila Super.cz Halina.

Zároveň nás ubezpečila, že tentokrát je knížka pozitivnější než její minulé Zážitky z karantény, i když se i popis lockdownu snažila podat s humorem. "Moje kamarádka, herečka Martina Hudečková říkala, že se mnohokrát smála nahlas. Takže já myslím, že je to vyloženě veselá kniha. Vždycky jde o úhel pohledu. Ono se dá hodně smát i někomu, kdo prožívá něco dramatického," uzavřela.

My už jsme knihu přečetli a musíme říct, že jsme se opravdu zasmáli i cizímu neštěstí. V základní dějové linii totiž Halina popisuje cestu na dovolenou s dcerou, vnukem a rodinným přítelem. Nechybí přírodní katastrofa, pád skály na hotel ani nečekaná návštěva bývalého zetě. ■