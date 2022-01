Kazašského svalovce hejtují kvůli jeho koníčku: Silikonové panny nejsou tím, co lidi nejvíc pobuřuje

Yuri Tolochko s partnerkou Lolou Profimedia.cz

Yuri strávil svátky v peřinách se svými umělými společnicemi, jak se pochlubil britskému Daily Staru. Kromě toho si vždy najde čas na sociální sítě. Na Instagramu má už 110 tisíc sledujících, se kterými je ohledně svého života dost sdílný. A nejen se sledujícími.

„S Lolou a Lunou mám sex skoro denně,“ svěřil se deníku. „Někdy je ale jenom hladím a stimuluji. To se mi líbí. Taky si rád působím bolest. Bičuji se a používám svorky na bradavky. To dělám denně. Když se k nám někdo připojí, nechám je, aby mě při sexu s Lolou a Lunou bičovali,“ nedržel se vůbec zpátky.

Sdílnost se mu nicméně občas nevyplácí. Někteří ho za jeho netradiční životní styl hejtují, což podle Yuriho pramení jednoduše z nepochopení.

„Z trollů si nic nedělám, protože mám spoustu fanoušků, kteří mě milují. Toho si vážím. Mezi nejhorší mylné představy o mně patří, že jsem osamělý a potřebuji pomoc psychiatra. Mám přátele mezi terapeuty a psychology. Jsou to kvalifikovaní odborníci a nikdo z nich si nemyslí, že mám problém,“ brání se svalovec.

Nejhorší komentáře, které dostal, zahrnují urážky, že má malý penis, chce ponižovat ženy, je perverzák a někdo by mu měl dát na budku.

„Jako milovník BDSM bych takový trest možná neodmítl,“ bere trollení s humorem.

Yuri po turbulentních dvou letech, které zahrnovaly například rozvod s pannou Margo, doufá v lepší zítřky. Také by se chtěl stát profesionální pornohvězdou se zaměřením na BDSM. A to už je, panečku, pořádné předsevzetí do nového roku. ■