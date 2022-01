Lucie Zedníčková se rozplývá nad přítelem své dcery Amelie: Čím si ji student medicíny získal?

Lucie Zedníčková Super.cz

"Vycházím s ním velmi dobře. Je to fajn kluk a já ho mám moc ráda. Studuje medicínu, což znamená, že se pořád učí," pochvaluje si Zedníčková. "Ona toho má ve škole taky hodně a on ji motivuje. Tím, že se Sebastian pořád učí, nezbývá jí nic jiného než se učit taky a ten čas opravdu učení věnuje," vysvětlila.

Má radost z toho, jak partner Amelii motivuje tak, že si dokonce zlepšila i prospěch ve škole. "Ona, když je s ním, tak třeba jedou do knihovny a on se tam učí. A co tam má dělat? Koukat na něj? Tak se učí taky," smála se. ■