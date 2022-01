Takhle vypadá bez šatů: To, jak Marika Šoposká během StarDance zhubla, odhalila v bikinách na dovolené

Marika Šoposká Foto: archv M. Šoposké

Když jsme si povídali těsně před jejím vyřazením, připustila to, že neplánovaně shazuje další kila, i sama herečka. "Je fakt, že ty tréninky jsou náročné a všechno to jde dolů samo a padá mi skoro všechno, co mám doma na sebe. V takovém zápřahu jsem dlouho nebyla," řekla Super.cz herečka.

Přiznala také, že celá její rodina se těšila, až v soutěži skončí a bude zase víc doma. Dětem teď Marika svoje několikaměsíční vyšší pracovní vytížení vynahrazuje. Nyní s nimi vyrazila na dovolenou na Kanárské ostrovy. Z pláže na Fuerteventuře se také podělila o snímek v bikinách. ■