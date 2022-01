Představitelka barmanky z Ulice se pochlubila dcerkou: Jak zvládá herečka novou životní roli maminky?

Malvína Pachlová Foto: archiv M. Pachlové

„Jméno Enola k mám nějak přišlo, taky film Enola Holmese. Nebyli jsme rozhodnutí, ale ona tak prostě vypadala, a i na svět přišla, tak nějak podle sebe a jak se ji zachtělo. Je to naše malá bomba. Načasovala si to geniálně. Je to prostě láska," svěřila se Super.cz herečka, která se svou roztomilou dcerkou pochlubila.

Malvína si nyní užívá roli maminky, ze které je nadšená. „Ty naše rána v posteli úplně miluju, když ty dva milouši spí a já je můžu muchlat,“ svěřila se herečka, která dcerku přivítala na světě s partnerem a hereckým kolegou Milanem Ligačem. ■