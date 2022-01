7 pravidel, která musely hvězdy starého Hollywoodu dodržovat: Z některých se vám možná udělá špatně

Za většinou pravidel stál producent Louis B. Mayer. Profimedia.cz

Být hvězdou v době zlaté éry Hollywoodu s sebou neslo mnoho výhod, ale nepřekvapivě také řadu nevýhod. Ty souvisely hlavně s požadavky filmových studií. Podívejte se, do jakých pravidel byli slavní nuceni.

Nová identita jako základ úspěchu

Co mají Judy Garland, Marilyn Monroe nebo Natalie Wood společného? Jejich umělecká jména jim vymyslela studia. Natalija Nikolajevna Zacharenko přece jenom nebylo tak zvučné jako Natalie Wood. Změny jmen byly naprosto běžné a důvody pro to byly různé. Například u Rity Hayworth, rozené Margarita Carmen Cansino bylo žádoucí, aby jméno znělo víc anglicky a potlačily se její španělské kořeny. O jméně Joan Crawford zase rozhodl ředitel studií MGM, který slavně prohlásil, že mu její rodné jméno Lucille Fay LeSueur připomíná kanalizaci (v angličtině sewer).

Nevadí, že neumíš hrát

V případě některých herců a hereček filmová studia vyloženě trvala na tom, aby brali lekce herectví. A dost do nich investovala. To byl případ například Shirley Temple, podle studií měla jako dětská hvězda potenciál, ale musela absolvovat hodiny herectví. Poté, co podepsala smlouvu s MGM, na tom byla obdobně i Ava Gardner. Po jejích kamerových zkouškách někdo z vedení údajně prohlásil, že sice neumí hrát ani mluvit, ale je velmi půvabná. Kromě herectví brala také hodiny rétoriky, aby se zbavila jižanského přízvuku.

Zatloukat, zatloukat, zatloukat

Není tajemstvím, že měly mnohé hvězdy velmi pohnuté osudy. A zatímco u dnešních celebrit jsou takové životní příběhy atraktivní, v minulosti rozhodně žádoucí nebyly. Joan Crawford měla drsné dětství, ovšem MGM si dalo práci s tím, aby informace o něm zametlo pod koberec. Tisku dokonce nakukali, že pocházela z vyšších vrstev. Těhotenství Judy Garland zase drželi pod pokličkou, protože chtěli zachovat její nevinnou image.

Sedřeme tě z kůže

Obrovská produkce filmů v době zlaté éry vyžadovala také dlouhou pracovní dobu. Herci mnohdy dřeli do úmoru, neexistovaly totiž žádné limity nebo okleštěná pracovní doba. A jak udrželi hvězdy na nohou i 16 hodin denně? Řešením byly drogy. V té době bylo naprosto normální podávat herečkám a hercům prášky, aby tempo zvládli. Asi nejznámějším příkladem je Judy Garland. V průběhu práce na Čaroději ze země Oz měla jen jeden den v týdnu volno a často pracovala i 18 hodin denně. Ve scénách zpívala a tančila, byly velmi fyzicky náročné. Ve věku 12 let jí podávali amfetamin na povzbuzení a prášky na spaní večer, aby rychle usnula. Bohužel se jí tyto praktiky staly osudnými. Vytvořila si už v útlém věku závislost, kterou nikdy nepřekonala.

Nepřibereš ani deko

Kromě dalších změn zevnějšku asi nikoho nepřekvapí, že nátlak byl, především na herečky, vyvíjen i kvůli váze. Praktiky filmových studií byly v tomto ohledu přinejmenším kruté. Zmiňované Garland například přezdívali “malé tlusté prasátko“ a producent Louis B. Mayer po ní chtěl, aby se živila výhradně slepičím vývarem, kávou a cigaretami. Gretě Garbo po podpisu smlouvy zase oznámil: „V Americe nemáme rádi tlusté ženy.“ Ačkoliv bývá uváděna jako příklad holky krev a mlíko, i Marilyn Monroe denně cvičila, aby se udržela ve formě.

Vezmeš si, koho uznáme za vhodného

Ukázalo se, že filmová studia zasahovala i do milostného života slavných. Když Mickey Rooney oznámil, že si chce vzít Avu Gardner, vedení MGM bylo vzteky bez sebe. Nakonec jim malý soukromý obřad v roce 1942 povolili, ale jiní neměli takové štěstí. Jean Harlow se nikdy neprovdala za životního partnera Williama Powella, protože jí smlouva, kterou se studii podepsala, nepovolovala žádný sňatek. Homosexuální herci to měli ještě náročnější. Studia je nutila uzavírat sňatky, aby skryla jejich skutečnou orientaci.

Kalhoty neoblékneš

Spojené státy obecně byly velmi striktní, co se ženské módy týkalo, a Hollywood nebyl výjimkou. Herečky musely podepisovat smlouvy, které jim přímo zakazovaly se někde objevit nebo nedej bůh být fotografovány v kalhotách. Když Marlene Dietrich přišla do Hollywoodu, dokonce ji vyhodili z restaurace, kam přišla v kalhotách. Až Katharine Hepburn všechno změnila. Odmítala se takovým pravidlům podřizovat, a když ji jednou vyhodili ze studia, protože přišla v kalhotách, opustila ateliéry ve spodním prádle. ■