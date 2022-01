Američanka (32) spí se zadanými muži: Jejich partnerky si za nevěru mohou samy, tvrdí

Amy Kupps Profimedia.cz

Sama párům radí, aby měly sex minimálně čtyřikrát do týdne, jinak se podle ní muži začnou nudit.

Výrokem šokovala přesto, že i ji v minulosti partner podvedl. „Když jsou muži nevěrní, většinou za to mohou ženy, protože jsou nudné, a tak se snaží zabavit jinde,“ myslí si.

„Pokud jste taková ta nemastná, neslaná holka, zvažte nějakou plastiku, změnit make-up, oblékat se víc sexy a zkrátka být nejlepší verzí sebe sama,“ doporučuje. „Pokud jste šťastná, váš muž bude pravděpodobně také.“

Muže navrhuje například překvapit orálním sexem na netradičním místě, třeba v autě nebo při sledování televize.

„Vzpomeňte si, jak často jste měli sex, když jste se seznámili. Myslím, že pětkrát do týdne je to ideální. Sex je nesmírně důležitý. Pokud nemáte čas, udělejte si ho. Když přestanete se sexem, začnou problémy,“ myslí si.

Bývalá učitelka dále doporučuje popustit uzdu fantazii. „Muži mají mnoho sexuálních fantazií, které čekají na naplnění. Měly byste se snažit vzbuzovat v nich zájem, zvědavost a přimět je, aby se vrátili,“ radí ženám.

Páry by se podle ní neměly bát vyzkoušet BDSM, přiznat si, pokud mají nějaký fetiš, a ženám doporučuje, aby se nebránily sexy převlekům.

A co dělat v případě, že ani to nezabere a partner je stejně nevěrný? Amy navrhuje vrátit jim to i s úroky.

„Když zjistíte, že vás podvádí, udělejte mu to samé. Oblékejte si sexy šaty, choďte ven s kamarádkami a vracejte se až k ránu. Uvidíte, že se zblázní žárlivostí. A nikdy nevíte, třeba potkáte někoho, kdo vás podvádět nebude,“ dodala na závěr. ■