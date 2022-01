Nejen paní Weasleyová si plete Freda s Georgem: Všimli jste si těchto vtipných chyb v potterovském speciálu?

Když se na kameře objevili James a Oliver Phelpsovi, kteří ztvárnili dvojčata Freda a George, tvůrci si je trochu popletli. Koneckonců rozeznat je dávalo ve filmech zabrat i jejich mamince paní Weasleyové.

Záběr s chybou sdílel s vtipným popiskem i Oliver na svém Instagramu. „Po všech těch letech žertíků se nám někdo rozhodl pomstít,“ komentoval chybku.

Tvůrci si popletli Jamese s Oliverem, Oliver ve skutečnosti sedí vlevo.

„Tohle je k popukání,“ komentoval příspěvek Matthew Lewis alias Neville Longbottom. „Za to můžu já,“ přihlásil se dokonce v komentářích představitel Draca Malfoye Tom Felton.

Není to ale jediný editorský přešlap. Tvůrci si totiž spletli i Emmu Watson s Emmou Roberts. Když byla řeč o hereččině dětství, objevila se na obrazovce fotografie dívenky s ušima Minnie. Ve skutečnosti ale nejde o Emmu Watson (31), nýbrž Emmu Roberts.

Is it me or did they use this photo of Emma Roberts as baby Emma Watson????? #ReturnToHogwarts #HarryPotter20thAnniversary pic.twitter.com/vWFliSijPo