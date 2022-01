Pamela Anderson českých otužilců: Sexy Eva Decastelo předvedla nadupaný dekolt v plavkách

Eva Decastelo Foto: archiv E. Decastelo

„Sama jsem nečekala, že mi otužování tak dlouho vydrží. Je to jediný sport, který mě opravdu baví, budu s ním pokračovat i v novém roce,“ svěřila se Super.cz Eva. Díky rudým plavkám, ve kterých si chodí do Vltavy zaplavat, by se jí z fleku mohlo začít přezdívat Pamela Anderson českých otužilců.

„Ta euforie a pocit po otužování je nejlepší a je to to, co mě u toho drží,“ svěřila se nám moderátorka, která k plavání ve studené vodě přemluvila i dalšího kolegu. „Byla jsem v show u Honzy Dědka v jeho 7 pádech a pozvala jsem ho, ať se připojí k nám otužilcům. Nečekala jsem, že do toho půjde. A dokonce hned jeho druhý ponor byl v minus 8 stupních, nadchlo ho to a vypadá to, že se do otužování taky pustí, z čehož mám velkou radost,“ řekla nám Decastelo, která se těší, až teploty opět klesnou pod bod mrazu.

„Otužovat se chodím pořád. Byli jsme na Silvestra i na Nový rok. Všichni se nyní těšíme, až zase uhodí mrazy, je nyní teplo. Voda má sice stále tři stupně, ale vzduch třeba i dvanáct stupňů a s větší zimou je to prostě lepší,“ dodala moderátorka a herečka. ■