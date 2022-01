Kamila Nývltová předvedla tělo v prádle a dostala sprchu, že je tlustá: Tohle je její odpověď

Kamila Nývltová Foto: Super.cz/archiv K. Nývltové

„Dneska ráno jsem postovala jednu fotku s tím, že ji nedávám ven kvůli tomu, aby mě někdo hodnotil, vlastně jsem to ani neřešila, a jelikož jsem šla běhat, tak se mi hodila do krámu,“ svěřila se Kamila, která se nestačila divit. „Mám jiné priority, než je six pack. Rozjela se debata úplně o něčem jiném, co jsem vůbec rozebírat nechtěla,“ dodala zpěvačka, která předvedla své tělo hned v několika úhlech.

S novým rokem totiž rozhodně neplánuje hubnout. „Žádné předsevzetí si už nedávám, protože člověk stejně nenaplánuje, co bude a co se stane. Mám spíš cíle. Vydat nové CD, získat nějakou krásnou roli, a hlavně už odjet to evropské turné," řekla Super.cz Kamila, která dokonce před Vánocemi zhubla.

„Člověk ne vždy ve všech očích vypadá skvěle, perfektně, dokonale. A to já ani nechci. Mám teď 6 kilo dole, ale to jen stresem a prací, a přesto pro někoho vypadám tlustě, tak to prostě je, každý jsme jiný, každý máme jiné pohledy na druhé, proto je ten svět tak barevný! Tak to je a bude. Každý jsme krásný druh,“ míní zpěvačka, která z jednoho pohledu předvedla vyklenuté bříško, z druhého pak dokonale ploché tělo.

„Nikdy nepiště komukoliv, že je hnusný, tlustý, opravdu nikdy. Mě se to nedotklo, i když mi to plno z vás napsalo, ale někoho by mohlo. Plno lidí je nemocných, zoufalých i obézních, a nikdy nevíte proč,“ dodala zpěvačka, která záměrně na fotky vystrčila své bříško. ■