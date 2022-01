Modelka s přírodními pětkami bude podruhé maminkou: Pochlubila se těhotenským bříškem

Martina Dvořáková je podruhé těhotná. Michaela Feuereislová

Finalistka Miss České republiky 2004, kterou si diváci oblíbili také jako asistentku kouzelníka Pavla Kožíška, čekala na mateřství dlouho. Zato teď to bere hopem. Předloni v prosinci se Martině Dvořákové narodila dcerka Terezka a teď se opět chlubí těhotenským bříškem.

Do rodiny přibude další přírůstek už zanedlouho. Martina má termín už v lednu. "Zima je pro mě osudová, v lednu mě čeká po dvou letech další dáreček. Doteď to byla sranda, teď teprve přijde pr...," oznámila, když už se krásce s jedním z nejvnadnějších přírodních dekoltů v českém šoubyznysu pořádně zakulatilo bříško. Cítí se prý dobře. "Jediné, co mě trochu potrápilo, byla těhotenská cukrovka," svěřila Super.cz, když jsme jí k druhému těhotenství gratulovali.

A možná, že už se konečně dočká i svatby, kterou s partnerem stále ještě nestihli. "Bylo mi řečeno, že až po druhém dítěti, tak nevím," řekla nám totiž už během svého prvního těhotenství.