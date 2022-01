Aktuálně si užívá v exotice s přítelem. V tomto videu se ale misska tulí ke stejně půvabné kolegyni

Kasanová s kolegyní v intimní poloze. Video: Antonin Herbeck

Tyto dny tráví Kateřina Kasanová (22) dovolenou na Maledivách s fotbalistkou Tomášem Petráškem. Kromě toho ale na sebe Miss Czech Republic 2017 upozorňuje i jinak. Do éteru se právě dostal klip k písni Once, kde si misska zahrála ještě s topmodelkou Frederikou Krenzelokovou a miliardářem Richardem Chladem.

Obě modelky hrají nájemné vražedkyně, které sdílí společnou domácnost i ložnici. Kasanová v klipu Chlada v roli mafiána nakonec zastřelí, ale ani tahle vražda nezůstane bez odplaty. V klipu se objeví dva ojedinělé luxusní vozy - Pagani Zonda, který řídí Kasanová a Rolls Royce Phantom Mansory Conquistador, ve kterém na osudovou schůzku přijede Chlad.

Režisér klipu Antonin Herbeck, který je zároveň autorem hudby, měl o výběru hlavního herce do klipu jasno: „Poté, co jsem vídával Richarda v televizi nebo na Instagramu skoro obden, tak jsem si řekl, že jediný způsob, jak se ho zbavit, je nabídnout mu hlavní roli a zařídit, že ta zbraň bude ’omylem’ nabitá ostrými náboji. Richard také souhlasil, že můžeme postříkat krví interiér jeho vozu, což by třeba Langmajer odmítnul.”

Za zmínku stojí, že vokály do písně přidala americká zpěvačka Anastasia Talley, která v současné době hraje v muzikálech na newyorské Broadwayi. ■