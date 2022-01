A byla svatba… Nebo ne? Halle Berry zmátla fanoušky i slavné kolegy novoroční fotkou

Halle Berry s partnerem Vanem Huntem Profimedia.cz

Herečka (55) popřála fanouškům do nového roku snímkem a textem, který by klidně mohl být i oznámením sňatku. A také to tak spousta lidí pochopila. Půjde ale zřejmě o žertík, na který se nachytali i její slavní kolegové Dwayne Johnson (49) nebo Naomi Campbell (51).