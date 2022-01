Nejodpornější tweet roku 2021? Takto novinářka okomentovala smrt herecké legendy

Betty White byla zlatíčkem amerického publika. Profimedia.cz

„Betty White je mrtvá? Proč to nemohla být královna Alžběta,“ tweetovala Burton. Její komentář se nepřekvapivě stal terčem velké kritiky. Někteří uživatelé její slova dokonce označili za „nejodpornější tweet roku 2021“.

Twitterový účet, ze kterého byl komentář napsaný, Burton nejdřív uzavřela, nyní už je kompletně zrušený.

Svými texty Burton přispívala pro tituly jako The New York Times, Business Insider, The Independent či HuffPost.

Betty White, která se proslavila díky seriálu The Golden Girls, za sebou měla pozoruhodnou kariéru, která jí vynesla zápis v Guinnessově knize rekordů. Mezi herečkami se pyšnila nejdelší televizní kariérou v historii, začala ji už v roce 1939. Zemřela 31. prosince, v lednu by oslavila sté narozeniny. ■