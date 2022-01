Bizarní oslava ovlivněná alkoholem a mužskou ješitností: Takový Silvestr už Barbara Nesvadbová nechce zažít

Bára Nesvadbová Foto: Be Charity

„Když byla Bibi malá, bývaly jsme na horách. Ale vzhledem k počtu zvířat, která máme, a jejich stáří, už jsme raději s nimi a zacpáváme jim ouška. Vždycky nás navštíví spousta přátel. Náš dům prostě funguje dost komunitně. Jsme takový azylový dům pro ztracené duše,“ uvedla Bára.

Se Super.cz se spisovatelka podělila o historku ze svého nejbizarnějšího Silvestra.

„Je to velmi dávno, s Markétkou Hrubešovou a jejím tehdejším partnerem fotografem Vláďou Štrossem jsme bloudili Prahou, ve snaze nalézt někde volný stůl. Nakonec jsme skončili u mého kamaráda Sanjiva v Mlýnci, který byl přeplněn cizinci. Markét s Vladimírem měli romantický večer a na mne se nalepil jakýsi Nor, který mi takřka celičký večer vyprávěl, jak moc jsem podobná jeho ex, a co všechno strašného mu ta žena provedla,“ vyprávěla Bára.

„Čím opilejší byl, tím víc se na mne obracel formou, jako bych bývala byla ona dívka. Takže to byla vlastně taková psychoterapie, prodchnuta absurdním divadlem,“ vzpomíná Bára Nesvadbová na večer, jaký už nechce nikdy zažít. ■