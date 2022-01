Každý den ho na place hledala: Emma Watson popsala moment, kdy se zamilovala do kolegy z Harryho Pottera

Emma Watson a Tom Felton v potterovském speciálu HBO Max Profimedia.cz

Není tajemstvím, že se Emma Watson (31) v průběhu natáčení Harryho Pottera zakoukala do kolegy Toma Feltona (34). V potterovském speciálu, který na Nový rok uvedlo HBO Max, popsala okamžik, kdy se jí z představitele Draca Malfoye poprvé rozbušilo srdce.

„Přišla jsem do místnosti, kde jsme měli výuku. Dali nám za úkol nakreslit, jak si myslíme, že vypadá Bůh. A Tom namaloval holku na skateboardu s kšiltem dozadu. Nevím, jak to říct, ale prostě jsem se do něj zamilovala,“ popsala, čím si ji získal.

„Každý den jsem chodila a hledala, jestli je jeho číslo v papírech na daný natáčecí den. Měl sedmičku. A když tam ten den byla, byl to pro mě svátek,“ doplnila.

Bohužel pro Emmu, Tom byl o tři roky starší, a tak ji bral spíš jako mladší sestru, a nikdy z toho nic nebylo. I když by si to fanoušci velmi přáli. Felton si byl ale dobře vědom, že má obdivovatelku.

„Myslím, že jsem seděl v maskérně, když někdo zmínil, že je do mě zblázněná. Začal jsem být vůči ní hodně ochranitelský. Dodnes mám pro ni slabost. Vždycky jsem ji bral tak trochu jako rodinu,“ dodal k věci herec.

Herci zůstali blízkými přáteli, a když svět obletěla v roce 2019 fotka, jak Tom učí Emmu na kytaru, fanoušci začali šílet. Doufali, že to jejich oblíbenci konečně dali dohromady.

To se jim ale nesplnilo. Emma je aktuálně ve vztahu s podnikatelem Leem Robintonem, Tom v minulosti randil např. s herečkou Jade Gordon, která v posledním díle Harryho Pottera ztvárnila jeho manželku Astorii Greengrassovou. Rozešli se v roce 2016. ■