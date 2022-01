Čtyřnásobná mamina v akci. Manželka hollywoodského fešáka se ukázala v bikinách

Rhea Durham Profimedia.cz

Šarmantní čtyřicátnice by ale z fleku mohla pózovat pro ty nejprestižnější časopisy a lézt do zelí i dvacetiletým modelkám.

Fotografové ji zastihli na dovolené v Karibiku. Konkrétně si prohřívá kosti na Barbadosu. V bikinách vystavila na odiv svou perfektní figuru, ze které je Mark Wahlberg stále paf. A to jsou spolu od roku 2001! Společně by klidně mohli zapózovat v plavkovém katalogu a ostudu by rozhodně neudělali.

Tedy letos možná ano, protože Wahlberg musel kvůli roli ve filmu Stu drasticky přibrat. Jinak si ale udržuje figuru sportovce a pravidelně na sobě maká. ■