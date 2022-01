Do které z kolegyň byl v průběhu natáčení zamilovaný představitel Harryho Pottera? Nejspíš budete valit oči!

Hvězdy Harryho Pottera na jedné z premiér Profimedia.cz

Přestože jejich postavy Harry Potter a Bellatrix Lestrange byly úhlavními nepřáteli, Daniel Radcliffe (32) přiznal, že byl ve skutečnosti do své kolegyně Heleny Bonham Carter (55) zamilovaný až po uši.

Božskou kápnul v potterovském speciálu, který 1. ledna uvedlo HBO Max. Když dotočili slavnou sérii, dokonce poslal své o 23 let starší kolegyni milostné psaníčko.

„Milá Heleno, bylo mi ctí s tebou po celé ty roky pracovat, i když to vždycky dopadlo tak, že jsem ti držel kafe. Miluji tě a přál bych si, abych se narodil o 10 let dříve, abych měl u tebe šanci,“ stálo ve vzkazu.

Daniel tehdy nejspíš netušil, že by do budoucna nemusel být věkový rozdíl mezi ním a herečkou problém. Helenu a jejího současného partnera totiž dělí téměř 22 let.

Pozvání do pořadu přijala i sama Bonham Carter. A zavzpomínala na svou nejoblíbenější scénu. „Nejlepší bylo, když jsem musela předstírat, že jsem Hermiona, která předstírá, že je Bellatrix. Pořád mám její zuby!“

Radcliffe není jediný, kdo se zamiloval do někoho ze štábu. Například představitelka Hermiony Emma Watson přiznala lásku k Tomu Feltonovi, který ztvárnila Draca Malfoye. ■