Marek Dědík ze StarDance se na konec roku naložil do vířivky. Silvestr je pro něj speciální den i z jiného důvodu

Marek Dědík slaví konec roku s rodinou a přáteli. Foto: archiv M. Dědíka

Po skončení soutěže už na sympatického tanečníka čekala pohoda u vánočního stromečku s rodinkou a poklidný konec roku. Silvestra slaví nejen s manželkou Terezou a syny Bertramem Josefem (4) a Dorianem Markem (1,5), ale i přáteli.

„Silvestr trávíme na horské chatě s přáteli a rodinou, kde společně oslavíme příchod nového roku, který věříme, že bude ještě lepší než tento,“ řekl Super.cz Dědík, jemuž rok 2021 nepřinesl jen úspěch ve StarDance.

„Tento rok byl pro mnohé z nás těžký, a hlavně poznamenán covidovým obdobím. Jednou z velkých pozitivních věci v tomto roce pro mě byla StarDance, bohužel jsem se ale letos musel rozloučit se svou milovanou babičkou, která mě vždy v tanci podporovala a fandila mi,“ promluvil i o smutné části roku.

Silvestr je pro Marka Dědíka speciální den, a to nejen proto, že je to poslední den v roce. „Tyto svátky mají pro mě a mou manželku Terezu i jiný rozměr, a to, že přesně před pěti lety jsem ji v tento den, tedy 31. 12. 2016, požádal o ruku a ona řekla ano a zasnoubili jsme se,“ zasnil se Dědík, který nám ukázal i snímky z tehdejších zásnub.

„Vzpomínám na tento den jako dnes, byl jsem velmi nervózní, a hlavně v očekávání, jak Terezka odpoví,“ dodal. Jak už teď všichni víme, odpověď byla kladná, následovala svatba a nyní jsou z Terezy a Marka dvojnásobní rodiče. „Zásnuby jsme oslavovali až do rána,“ uzavřel s úsměvem. ■