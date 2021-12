To bude mejdan! Autor legendárního hitu Gangnam Style slaví narozeniny: Mrkněte, jak vypadá slavný hudebník dnes

PSY slaví 44. narozeniny! Profimedia.cz

Zpěvák Pak Če-sang (44), známý spíš pod pseudonymem PSY, válcoval v roce 2012 světové hitparády s tanečním hitem Gangnam Style. Nebyl snad nikdo, komu by v té době nezněla v uších chytlavá melodie nebo by se na tanečním parketu nesnažil napodobit choreografii, která k hitovce neodmyslitelně patřila.

Videoklip k písni měl takový úspěch, že se v prosinci 2012 stal prvním videem na YouTube s miliardou zhlédnutí. Dnes má zhlédnutí přes 4 miliardy a vysmátý Jihokorejec za hit posbíral nespočet cen. A nejen to.

Hold za reprezentaci země mu vzdala i Organizace spojených národů a stal se ambasadorem UNICEF. Přestože následovaly i další pecky v podobě písní Gentleman nebo Father, úspěch, jakého dosáhl s Gangnam Style, už nikdy nepřekonal.

Někomu může připadat, že se po Pakovi slehla zem, ale na vavřínech rozhodně neusnul. V roce 2019 založil agenturu P-Nation, která podporuje mladé korejské umělce.

Ve své zemi je stále velkou hvězdou. I když z pomyslného trůnu, co do úspěchu v hitparádách, ho začátkem roku sesadil boyband BTS s hitem Dynamite. I když to Paka nemusí absolutně trápit. Jeho jmění se odhaduje v přepočtu na 1 429 090 000 korun.

Už 15 let je Pak ženatý s půvabnou cellistkou Yoo Hye-yeon a mají spolu dvojčata, náctileté dcery. Jeho narozeniny připadají na oslavy silvestra a podle sociálních sítí je Pak pojímá ve velkém stylu. Fanouškům místo všeho dobrého do nového roku přeje "Happy PSY day" a lze předpokládat, že taneční hudba bude u něj doma dnes znít do rána.

Jak dnes PSY vypadá, se mrkněte v naší galerii. ■