Hvězdy prozradily svá předsevzetí: Co si do nového roku 2022 přejí Gondíková, Dejdar nebo Vydra?

Co si známé tváře dávají za předsevzetí? Foto: Super.cz/ L. Hatašová, J. Ludvík, M. Feuereislová

„Předsevzetí si raději nedávám, abych se nemusela před sebou stydět,“ práskla na sebe Iva Hüttnerová. Podobný názor má i Adéla Gondíková (48). „Nikdy jsem to nedělala. Pro jistotu, že by to náhodou nevyšlo.“

Naopak Marian Vojtko (48) si každoročně dává jedno tradiční předsevzetí. „Dávám si každoročně, že po vánočním obžerství zhubnu. Skoro nikdy se mi to předtím nepovedlo. Tentokrát to nebude tak těžké, protože jsem od května zhubnul 12 kg, takže ten salát a řízky rychle vyběhám.“

„Žádná novoroční předsevzetí si většinou nedávám, nechci pak být zklamaný, když nevyjdou. Letos jsem si ale jedno dal. Začátkem roku vyrážíme na hory, na Lipno, a rád bych naučil v místním skiareálu naši starší dceru lyžovat,“ plánuje Josef Vágner (31).

To Sandra Pogodová si dává předsevzetí s humorem sobě vlastním. „No jasně, každý rok si slíbím, že si ten následující pořádně užiju. A zatím to dodržuju na 100 %.“ Podobně je na tom i Linda Finková. „Novoroční předsevzetí jsem si nikdy dávat nemusela. Spíš si pokaždé přeju, ať se zase všichni sejdeme a jsme zdraví a v klidu jako doteď.“

A jak je na tom Václav Vydra? „Předsevzetí si zásadně nedávám. A přeju všem hodně štěstí a zdraví. Potřebujeme to.“ Martin Dejdar na to má jasný názor. „Předsevzetí se snažím dávat, protože to je dobrá motivace a svědomí vám nedá na ně zapomenout. Dopředu se snažím vybírat taková, která jsou dle mého názoru splnitelná.“

Michal Kavalčík prozradil jedno vtipné předsevzetí. „Novoroční předsevzetí už si moc nedávám neb vždy někde kolem 15. ledna jsem to přestal dodržovat. Ale vlastně jedno bych asi měl nakonec. Naučím se vařit a ne jen ohřívat v mikrovlnce.“

To Alžbeta Bartošová si předsevzetí dává v průběhu celého roku. „Předsevzetí si dávám tak nějak celý rok, ale ty novoroční jsou o něco silnější. A tak se je snažím dodržet nebo pro to aspoň udělám maximum. Ne vždy se to ale povede.“

Jaroslava Obermaeirová (75) nám prozradila jedno přání. „Žádná novoroční předsevzetí si nedávám. Ale moc si přeju, abychom už zase mohli žít normálně, tak jako dřív.“

A zpěvák Milan Peroutka (31) dodal: „Chtěl bych složit nové písničky, zkrátka tvořit nějaké trvalejší hodnoty, než jsou storýčka na Instagramu,“ řekl herec, kterého pravidelně vídáme v titulní roli Ondřeje v hitmuzikálu Láska nebeská. ■