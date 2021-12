Covid a nečekané úmrtí. Flám s Jiřinou Bohdalovou nakonec překonal všechny překážky

Jiřina Bohdalová a její Největší flám Česká televize

S kolegy v hledišti

„Vyjdeme z modelu Silvestrů s Vladimírem Menšíkem, kdy v hledišti seděli herečtí kolegové, což je úplně nejlepší publikum. Mělo by to proběhnout od deseti hodin do půlnoci, kdy popřejeme národu hezký nový rok. Nebude to samozřejmě vysloveně má oslava, ale součástí silvestrovského večera bude i oslava mých covidem posunutých narozenin. Moc se na to těším a věřím, že se to bude líbit i divákům,“ prozradila herečka před časem v rozhovoru pro novinky.cz.

Jiřina Bohdalová (90) je navíc živoucím důkazem toho, že smích prodlužuje život. Žádná z pozvaných celebrit jí proto nedala košem. Celou show otevře fantastické taneční číslo, na diváky i na oslavenkyni čeká mnoho překvapení, a především mimořádná zábava.

Přijde i kouzelník?

Na „mejdanu století“ nebude chybět snad žádná známá tvář a přijdou dokonce i ty, které se podobných velkolepých akcí obvykle neúčastní. „Jiřina Bohdalová je fenomén. Dokázala pozvat řadu svých kolegů, kteří třeba už v takových typech programů nevystupují, ale pro Jiřinu to udělali.“

Takže tam bude Marek Eben, Jiří Lábus, Oldřich Kaiser, Bolek Polívka, bude jich tam opravdu hodně – a všichni si nacvičili číslo buď pro Jiřinu, nebo s Jiřinou. Navíc známé tváře budou nejen na pódiu, ale i v publiku. Bude to velká pocta velké české herečce,” řekl o projektu ředitel České televize Petr Dvořák (57).

Covid i nečekaná smrt

Diváci se mohou těšit na zcela originální kompilaci autorských vystoupení, zábavných scének a hudebních čísel. Zatímco proces tvorby silvestrovského programu s Menšíkem zabral skoro celý rok, tentokrát se ho podařilo natočit během několika listopadových dnů. Je ale třeba přiznat, že natáčení nebylo úplně jednoduché. Kapelník Jiří Dvořák, jehož Boom!Band všechny zpěváky této estrády provází, o tom ví své.

Dlouho nebylo jisté, zda se projektu bude moci vůbec zúčastnit Hana Zagorová (75), která se potýkala s dlouhodobými následky covidu. Svou směs pěti písniček ale stačila ještě natočit. Koronavirus potrápil i Marii Rottrovou (80), která musela jít do karantény. A do toho všeho zemřel nečekaně „Meky“ Žbirka (✝69), se kterým se v programu také počítalo.

S úsměvem jde všechno lépe

Jiřina Bohdalová, která svůj smysl pro humor uplatnila nejen ve filmech a na divadle, ale také jako součást slavné konferenciérské dvojice s Vladimírem Dvořákem (✝74), byla přesvědčivá i ve vážných polohách ve filmech Ucho (1970) nebo Fany (1995) režiséra Karla Kachyni (✝79).

„Byl to můj život se vším všudy. V životě se taky jednou smějete a jednou pláčete, takže obě polohy mi jsou vlastní, i když přiznám, že já sama pláču nerada, to už musí být,“ svěřila herečka před časem ČTK. Letos na Silvestra ale bude mít zcela jistě důvod ke smíchu. A spolu s ní a s jejími hosty se budou určitě bavit i televizní diváci. ■