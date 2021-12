Vzteklý režisér, Janžurka na blond a provokatér Landovský. Natáčení Svatby jako řemen bylo hodně divoké

Jan Schánilec, Pavel Landovský, Iva Janžurová a Jiří Hrzán ve filmu Svatba jako řemen Česká televize

Za minulého režimu nebylo radno dělat si legraci z dělnické třídy nebo z esenbáků. Jako příklad mohou posloužit skvělé komedie Světáci (1969) nebo Svatba jako řemen (1967), které normalizační úředníci zavřeli na řadu let do trezoru. Tyto doby jsou naštěstí za námi a Svatbu jako řemen nám teď v prosinci nabídne Česká televize.

Jedna z nejlepších komedií 60. let vypráví příběh tří opilých mladíků (Pavel Landovský ✝78, Jan Schánilec ✝72 a Jiří Hrzán ✝41), kteří se dostali do hledáčku orgánů kvůli podezření ze znásilnění prodavačky Haničky (Iva Janžurová, 80).

Mladičký příslušník (Vladimír Pucholt, 78), který striktně dodržuje předpisy, se pod dozorem staršího náčelníka (Jan Vostrčil ✝81) ujme šetření. A začnou se dít věci. Jedním z podezřelých je totiž nastávající ženich Venda (Jiří Hrzán), jehož svatba se tak ocitne v přímém ohrožení.

Pucholtova poslední role

Režisér Jiří Krejčík (✝95) chtěl, aby ženicha ztvárnil Vladimír Pucholt. Ten však po přečtení scénáře projevil zájem hrát postavu esenbáka a režisér mu vyhověl. Šlo o šťastné rozhodnutí, protože jako horlivý začínající policista nemá Pucholt chybu.

Nezapomenutelné jsou i jeho hlášky: „No, co co co! Byl jste tázán?“, „Proč nepřijdete a nesvěříte se? Vždyť jsme taky jenom lidi, ne?“, „Soudruhu, byl jsi označen, že ses podílel tady na soudružce!“. Za nejlepší se dá ale považovat: „Náčelníku, proč nás lidi nemaj rádi?“ Ženich Venda byl bohužel poslední Pucholtovou filmovou rolí před jeho odchodem do zahraničí.

Brejchovou vystřídala Janžurová

V obsazení snímku došlo i k dalším změnám. Iva Janžurová měla původně hrát nevěstu. Do hlavní role znásilněné Haničky byla vybrána Hana Brejchová (74), která se proslavila filmem Lásky jedné plavovlásky (1965). Jenže režisér Jiří Krejčík (✝95) byl velký vztekloun, a tak to mezi nimi na place skřípalo.

Brejchová navíc nesplňovala jeho vysoké nároky a nehrála podle jeho představ, a tak ji nakonec vyměnil za zkušenější a živelnější Janžurovou. Ta si taky užila své. Především si přes noc musela nechat odbarvit vlasy na blond. Pak nastal kolotoč se sháněním vhodných šatů, kterého se osobně účastnil i pan režisér.

Iva Janžurová později vzpomínala, že společně obíhali všechny možné obchody a Krejčík se s ničím nemazal. „Měli jste vidět, jak řval na prodavačky,“ vyprávěla herečka. Svým neurvalým chováním přivedl několik nebožaček téměř ke kolapsu, navíc prý trvalo docela dlouho, než objevil šaty, které se mu zamlouvaly.

Klukovina, která mohla vyjít draho

Pavel Landovský a Vladimír Pucholt nezaháleli ani o pauzách. Pucholt ve své esenbácké uniformě a Landovský s páskou pomocníka VB zastavovali z legrace řidiče na silnici. Prý kontrola pneumatik. A byli natolik přesvědčiví, že mnozí šoféři museli měnit údajně měkkou gumu za rezervu, za což pak byli odměněni lízátkem. „Říkali jsme, že vzorný řidič si zaslouží odměnu,“ smál se po letech Landovský. Ještě že jejich fórky prošly bez povšimnutí skutečných orgánů, to by nastal mazec. ■