Předsevzetí zhubnout si do nového roku nedává, není důvod: Kamila Nývltová ukázala tělo v plavkách

Kamila Nývltová Foto: Archiv K. Nývltové

"Žádné předsevzetí si už nedávám, protože člověk stejně nenaplánuje, co bude a co se stane. Mám spíš cíle. Vydat nové CD, získat nějakou krásnou roli, a hlavně už odjet to evropské turné," řekla Super.cz Kamila.

Silvestr oslavila v Olomouci s blízkými. "Slavila jsem v Olomouci na hotelu, kde jsem měla i vystoupení. Mám tu celou rodinu, přítele a dorazili i kamarádi z Prahy," dodala zpěvačka. ■