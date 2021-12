Když šokovat, tak pořádně! Z prsou Katy Perry neteklo mléko, ale zlatavý mok, po kterém muži šílí

Katy Perry Profimedia.cz

Během vystoupení si na chviličku lehla ve svém kostýmu z plechovek a z jednoho prsa, které mělo otvor jako plechovka, si začala čepovat do skleničky pivo. S jakou chutí se pak během koncertu napila, se můžete podívat níže v galerii.

Katy bude mít během své rezidenční show ve Vegas 32 koncertů. Své fanoušky zásobovala informacemi v každém příspěvku na Instagramu. „Zítra konečně můžete zavítat do Perry Playlandu, kde si se mnou zazpíváte většinu vašich nejoblíbenějších písní,“ uvedla Katy a zveřejnila seznam hitů, mezi kterými jsou California Gurls, I Kissed A Girl, Teenage Dream, Roar, Firework, Dark Horse, When I´m Gone a mnoho dalších.

To komentovala i její kolegyně Rita Ora (31): „Víceméně hit za hitem a hitem a dalším hitem...“ Komička Amy Schumer (40) jen dodala: „No do p*dele.“ ■