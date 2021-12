Slavná plastiková dvojčata rozdělil covid: Francouzská hvězda (✝72) zákeřnému viru podlehla

Grichka Bogdanoff (vpravo) s bratrem Igorem Profimedia.cz

Francouzský moderátor Grichka Bogdanoff zemřel ve věku 72 let poté, co se nakazil covidem. Zákeřné nemoci podlehl 28. prosince, 13 dní poté, co byl hospitalizován na JIP nemocnice v Paříži.