Zemřel Monsieur Dakar: Lidé chtěli být v jeho blízkosti, vzpomíná Korec na legendárního závodníka Lopraise

Vlasta Korec s legendou motoristického sportu Karlem Lopraisem Foto: Archiv V. Korce

Na Karla Lopraise pro Super.cz zavzpomínal Vlasta Korec, který se Dakaru také několikrát zúčastnil. Znali se přes deset let, seznámili se na závodě v Jižní Americe, v Chile a Argentině.

„Karla všichni maximálně respektovali a uznávali. Ostatně to, co dokázal on, dokázalo jenom pár lidí. Nesmazatelně se zapsal do československého a českého automobilového sportu,“ říká Korec.

„Vždy, když procházel bivakem nebo byl na večeři, tak se u něj na Rallye Dakar zastavovalo spoustu závodníků. Někteří se s ním chtěli fotit, hodně lidí si s ním chtělo promluvit a být v jeho blízkosti,“ vzpomíná Korec. „I když toho moc nenamluvil, nikdy nezkazil žádnou legraci a to, co řekl, bylo vždy trefou do černého.“

Karel Loprais do nejnáročnějšího dálkového závodu poprvé nastoupil v roce 1986, o dvě léta později rallye poprvé vyhrál. Naposledy zvítězil v ročníku 2001. ■