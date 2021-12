Vánoční romantika Dary Rolins a Pavla Nedvěda: Co k tomu napsat? Vztahové záležitosti jsou tenký led

Dara Rolins a Pavel Nedvěd Foto: Archiv D. Rolins

Na snímcích zpěvačka doslova září. "Už nějakou dobu přemýšlím, co k těm fotkám napsat. To je moc, to je málo, to zní dětinsky, při každé větě mě napadne nějaká emoce, která definuje nedostatečnou spokojenost. Jasně, nejlepší je se na to vykašlat a napsat to, co člověk cítí. Vztahové záležitosti jsou ale tenký led," myslí si zpěvačka.

Dara s Pavlem Nedvědem randí už více než půl roku. Dlouho vztah tajili, a jeho začátek tak prožívali bez pozornosti médií.

"Od léta se propojily pracovní i příjemnější povinnosti v Itálii. Jsme šťastní, že se nám povedlo nechat si to tak dlouho pro sebe, a vlastně poprvé v životě prožít ty nejhezčí počátky vztahu jen ve dvou, bez publika a asistence médií,“ řekla Dara Super.cz. ■