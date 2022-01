Lidé pracující pro miliardáře zveřejnili nejbizarnější historky. Neuvěříte, čeho všeho jsou boháči schopní

Nevíte, co s penězi? Inspirujte se! Profimedia.cz

O příhody se podělili lidé na sociální síti Reddit.

Dilema ohledně barvy auta? Kupte všechny!

„Když chtějí lidé ve Velké Británii koupit jaguára, přidělí jim speciálního školeného prodejce. Jedním z nich byl můj kamarád Chris,“ uvádí jeden z nich. „Jednou si saúdský princ chtěl koupit zbrusu nový model auta, takže se sešli a strávili nad tím celý den. Myslím, že cena za vůz byla 125 tisíc liber. Pak došlo na rozhodování o barvě, tehdy byl výběr z 16 odstínů. Druhý den princ přišel se zprávou, že vyřešil své dilema ohledně barvy. ‚Objednám si od každé barvy jeden vůz,‘ odpověděl. ‚Pošlete mi těch 16 aut letadlem do Saúdské Arábie‘, dodal.“ Kšeft snů!

Opancéřované kočky

„Byl jsem správcem domu u jedněch z nejbohatších lidí v našem městě. To nejlepší, co jsem kdy viděl, bylo, že manželka toho podnikatele nechala vyrobit brnění pro kočky. A to vystavila vedle maličkých brnění pro myši.“

Pro mazlíčka to nejlepší

„Žena, která vlastnila privátní letadlo, mi jednou řekla, abych zaplatil za let jejího psa. Letěl do New Yorku na trénink, stálo to 45 tisíc dolarů.“ Pejsek letěl sám, žádní jiní pasažéři prý na palubě nebyli.

Kurýr přes půl světa

„Můj kamarád pracoval jako řidič u zámožné arabské rodiny, v jejím evropském sídle. Jednou jejich syn zapomněl část věcí na polo, takže mu to poslali rodinným tryskáčem ze Středního východu do Evropy. Z letiště to pak řidič vezl další čtyři hodiny k místu určení.“

I dobří týpci mají rozmary

„Bohatý makléř, s nímž jsem pracoval, se rozváděl. Jeho žena chtěla 30 tisíc dolarů měsíčně jako výživné na jedno dítě. Jeho právník mu radil, aby to vzal, že to je výhodné. Zeptal se mě, jestli je 30 tisíc hodně peněz, tak jsem odpověděl, že takovou sumu si nevydělám za celý rok. ‚Mám to ale právníka na ho*no!‘, řekl mi. Dobrej týpek,“ vyprávěl další.

Ale i dobří týpci mají rozmary. „Museli jsme mu přes noc poslat kalhoty, protože se jednou nečekaně ocitl ve Skotsku a byla tam zima. A on se nemohl obtěžovat tím, že by šel na nákup. Jindy zase potřeboval led do své dietní coly, opravdu ho chtěl. Kancelář tak pořídila ledovač za tisíc dolarů, kdyby se tam někdy objevil a potřeboval led do nápoje.“

Povolání syn

„Pracoval jsem pro syna arabského miliardáře. Jednou jsem byl svědkem toho, jak utratil 16 tisíc dolarů za peněženku, luxusní se zlatými hroty. Měl i boty zdobené zlatem. Pamatuji si, že jeden rok dostal k narozeninám přes třicet dortů, velice drahých dezertů. Řekl nám, ať je necháme na zemi v hale před jeho pokojem. Chodili jsme kolem nich dva týdny, než poručil, ať je všechny vyhodíme.“ Takové plýtvání!

Není mramor jako mramor

„Jednou jsem pracoval pro super bohatou rodinu. Nejšílenější věc, kterou jsem s nimi zažil, byla předělávka úplně nové devadesátimetrové jachty. Majitel přišel na palubu, po pár hodinách loď opustil a další týden ji poslali do Itálie, kde z ní vytáhli všechny koupelny. Mluvíme tady o zbrusu nových luxusních koupelnách z mramoru. Tuny mramoru byly zničené, protože majitel nebyl spokojený s barvou a vzorem. Nové přišly další týden,“ uvádí muž.

A další přidává podobnou historku.

„Já tyhle lodě stavím. Jednou se novému majiteli také nelíbil mramor v koupelně, vybral si nový a místnost se předělala. Pak to přišel zkontrolovat a ani nová verze mu nebyla po chuti. Takže jsme to předělávali ještě jednou. Každá ta předělávka byla tak za 150 tisíc dolarů.“

Keith Urban je grand!

S penězi se ale dá naložit i mnohem rozumnějším způsobem.

Jeden z uživatelů zmíněné sítě měl osobní zkušenost s australskou hudební hvězdou, manželem Nicole Kidman. „Keith Urban mi jednou dal dýško 7 dolarů při placení čtyřdolarového koktejlu. A taky v obchodě nechal klíčky od svého Bentley. Ale pro ty se teda vrátil.“

I další příběh svědčí o muzikantově štědrosti.

„Keith koupil několik kytarových pedálů pro děti z okolí našeho obchodu. Děcka na to měla jen určitou částku a nemohla si ze dvou vybrat a Keith šel a oba pedály v tichosti při odchodu z obchodu zaplatil. Podle všeho je to opravdu slušný a rozumný chlap.“ ■