Poznáte tuhle zmalovanou kočičku? Převtělil se do ní seriálový krasavec a otec dvou synů

Poznáte herce a zpěváka? Foto: Lenka Hatašová

"Je pravda, že se pak ani já nepoznávám v zrcadle, což je skutečně zvláštní zážitek. Koukat se na sebe, a přitom vidět úplně cizí bytost. Starší syn Kristián byl u mého prvního líčení a nasazování paruky a kupodivu to zvládal s větším klidem než já," řekl Super.cz Tomeš.

"Těžší je spíš obléknout si její vnitřek. Celou ji pochopit a obsáhnout. Čím víc času s ní trávím, tím víc cítím, že se blížím, ale trvá to a nějakou dobu ještě trvat bude," dodává ke své roli.

A co by jako Hedwig chtěl předat divákům? "Že je jedno, co si oblékáte, jak vypadáte, jakou máte sexuální orientaci a podobně, protože pod tím vším jsme všichni stejně nahatí, dychtící po vnitřní svobodě a nalezení své druhé poloviny. To nás všechny spojuje a maže mezi námi rozdíly," míní.

A kdo je vlastně jeho postava? Hedwig se narodila na sklonku 60. let minulého století ve východním Německu jako muž, který na prahu dospělosti podstoupil nelegální operativní změnu pohlaví, aby využil jisté nabídky a mohl utéct za železnou oponu do svobodného západního světa. Operace ovšem nebyla úspěšná a pacienta navždy zanechala mezi oběma pohlavími.

Jako excentrická rocková zpěvačka Hedwig se svou kapelou objíždí malé hudební kluby a mezi písněmi vypráví, někdy dost vtipně, jindy zas potemněle, svůj podivný životní příběh.

Hedwig měla premiéru na off-Broadwayi v roce 1998 a vysloužila si prestižní odborná ocenění. V roce 2000 dospěla na londýnský West End a v roce 2014 přímo na Broadway, kde byla oceněna osmi nominacemi na cenu Tony, z nichž čtyři získala, mimo jiné i za nejlepší nově nastudovaný muzikál.

Hudba Stephena Traska byla nominována na Grammy, Hedwig si za svou historii připsala řadu dalších ocenění včetně trofejí z festivalů Sundance, Berlinale či nominace na Zlatý glóbus pro filmovou verzi z roku 2001. U nás se bude od února uvádět v pražské Malostranské besedě. ■