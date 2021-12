Nejen královna plavek, ale i modelů na zimní radovánky! Švantnerová na hory vyrazila v garderobě za statisíce

Nikol Švantnerová Foto: Archiv N. Švantnerové

Nikol Švantnerová (28) je nejen královnou plavek, ale také zimních outfitů. Snad žádná česká modelka nemá šatník naplněný lyžařskými outfity jako královna krásy z roku 2015. Nikol hned po Vánocích s rodinou odcestovala na Slovensko do Tater, kde střídá jeden model za druhým.

"Mám hrozně moc outfitů na lyžařskou sezónu, ale pořád mi to nestačí. Mám pocit, že každým rokem je to stále větší závislost. Jednoduše si nedovedu představit, že bych jela na týden na hory a měla jeden nebo dva outfity," řekla Super.cz Švantnerová.

To s sebou přináší jisté organizační potíže.

"Musím často jezdit vlastním autem, abych se vešla. Mám to prostě každoročně vyladěné a patří to ke mně. Někdy se převlíkám i dvakrát denně," dodala Nikol, která se ze Slovenska s rodiči a bratrem přesunula na hory do Rakouska. ■