Jeden konec divadla už zažil. Václav Vydra se obává, aby herci kvůli covidu nepřišli o své diváky

„Nikdy jsem v tomto divadle nehrál. Bude to poprvé,“ svěřil se Super.cz herec, který má ale se zmíněnou herečkou pracovní zkušenosti. „S Janou Paulovou jsem hrál jen jednou v divadle K, teď je to divadlo komedie, které patřilo mezi Městská divadla pražská. My jsme tam strávili několik krásných let. Bohužel se to dostalo do doby porevoluční, kdy lidi moc do divadla nechodili. Doufám, že se nedostaneme do podobné doby, kdy lidé nebudou chodit do divadla kvůli covidu,“ uvedl.

Na spolupráci si pamatuje i Paulová: „S Vaškem Vydrou jsem se na jevišti naposledy potkala před třiceti lety v Dürrenmattově Manželství pana Mississippi a na každou reprízu s ním jsem se těšila, takže když Divadlo Kalich vyslovilo přání, že by nás chtělo mít na jevišti pohromadě, ráda jsem souhlasila.“

Vydra a Paulová na jevišti zobrazí příběh dvou lidí, jejichž životní cesty se v průběhu dlouhých desetiletí sice několikrát protnou, ale pokaždé se zase vydají jiným směrem. Až dojde k jednomu osudovému setkání. „Ta hra je průřezem jejich života. Zamilují se do sebe, ale v životě se míjejí. Nakonec se jejich životní cesty spojí a jejich láska dojde k naplnění,“ prozrazuje Vydra.

Herec, který řadu let s manželkou Janou Bouškovou promlouvá v pořadu Prostřeno, diváky raději rozesmívá, než by v nich způsoboval smutek. „Hraju rád komedie. Člověk okamžitě slyší reakce od publika. Když hrajete tragédii, nebo drama, tak slyšíte jen ticho. Lidé v poslední době chtějí chodit do divadla se bavit, a tak nevidím důvod, proč jim brát tuto příležitost,“ dodal Václav Vydra. ■