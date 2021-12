Být pohledným hercem není vždy výhodou: Status krasavce mi ničí kariéru, přiznává hvězda seriálového hitu

Lucas Bravo jako Gabriel v seriálu Emily v Paříži Profimedia.cz

„Stal jsem se objektivizovaným přes noc,“ promluvil k tématu pro The Times s tím, že ačkoliv mu to přisuzují, rozhodně není dokonalý.

Herec se udržuje ve formě, ale váha mu prý někdy kolísá. „Nechci být dokonalý. Snažím se o opak. Francouzi nechtějí do filmů fešáky. Chtějí zlomené tváře, které mají příběh,“ nechal se slyšet.

Dodal, že je složité ucházet se ve Francii o vážné role a zajímavé a inteligentní postavy, pokud si vás filmaři zaškatulkovali jako typického hezouna. Na domácí půdě mu tak chodí nabídky například na role hloupých fitness trenérů. S tím se ovšem Lucas nemusí moc trápit, zaujal už totiž i v Hollywoodu.

Kromě druhé série Emily v Paříži, kterou na Štědrý den uvedl Netflix, se diváci mohou v příštím roce těšit na Brava v historickém dramatu Mrs. Harris Goes to Paris nebo romantické komedii The Honeymoon. ■