Co čeká účastníky show Survivor? Mašlíková před patnácti lety zhubla 13 kilo. Byla kost a kůže

Hana Mašlíková se před 15 lety zúčastnila reality show Trosečník. Foto: archiv FTV Prima

"S odstupem tolika let na to vzpomínám velmi pozitivně. Ale první rok po soutěži jsem se i v noci probouzela s pocitem, že po mně v noci lezou krabi," řekla Super.cz Mašlíková.

V soutěži trpěla hlady, zhubla šílených třináct kilo. "Byli jsme téměř bez jídla, bylo ho minimum, sbírali jsme šneky, které jsme si vařili. Odletěla jsem tam s váhou, kterou mám mnoho let, a to 60 kilogramů. A když jsem přiletěla domů, měla jsem 47 kilo. Vypadala jsem jak z koncentračního tábora," vzpomíná Mašlíková.

Náročné to pro ni bylo i psychicky. "Nejhorší byl první týden, kdy si žaludek zvykal na minimum jídla. Měla jsem křeče, bolesti. A pak ke konci, kdy už člověk mluví sám se sebou. Psychicky to bylo strašně náročné. Byla to pro mě velká zkušenost jak po fyzické, tak psychické stránce," vysvětluje Mašlíková.

Po letech by se nebála zúčastnit se znovu. "Říkala jsem zrovna včera manželovi, že by mě lákalo to po patnácti letech dát znovu. Jemu se ten nápad teda moc nezamlouval. Ale je fakt, že bych těžce nesla měsíční odloučení od syna. Už to není jako kdysi, kdy jsem byla bez závazků. A hlavně mi bude za půl roku 40 let. A tak starý tam snad ani nikdo není," dodala se smíchem moderátorka. ■