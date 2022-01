Tvrdě dře v posilovně, najala si mentálního kouče. Bára Jánová promluvila o drsných přípravách na reality show Survivor

Bára Jánová TV Nova

Hvězda seriálu Slunečná, herečka Bára Jánová (32) odletěla do Dominikánské republiky, kde bude bojovat v reality show Survivor. Ještě předtím promluvila o tom, jak se na show dva měsíce připravovala

"Víc cvičím, zaměřuju se na posilování, výdrže, kardio. S kamarádem, kterého znám dvanáct let a je mentálním koučem, se připravuju duševně. Makám na hlavě i na duši," řekla Super.cz Bára.

Těší se, ale obavy má. "Koukala jsem na americké verze, viděla jsem českou, Strach mám, snažím se to nepřipouštět. Mám k tomu respekt, pokoru. Připravit se na to nedá," upřesňuje.

Bára je velmi štíhlá. Několikrát musela i reagovat na zprávy, že trpí poruchou příjmu potravy. Věří, že to zvládne. "Každé tělo reaguje jinak, ve finále ale nejvíc zhubnou ti, kteří jsou víc namakaní, pro ně to možná bude větší zápřah. Když jsem nakoukávala Survivor, tintítka jako já to zvládala líp," dodala.

Na dva měsíce zrušila veškerou práci. "Budu ostřihnutá od telefonu, musela jsem dát samozřejmě různé kódy lidem, kteří budou mít přístup k mým sociálním sítím, telefonu, poplatkům, které se musí platit. Survivor bude velká výzva, ale moc se na to těším," dodala. ■