Marek Ztracený a jeho začátky. Připomeňte si časy, kdy vítěz Slavíka patřil mezi dvacátníky

Marek Ztracený Foto: Martin Pekárek / CNC / Profimedia

Populární zpěvák v sobotu slaví sedmatřicáté narozeniny. Fanynky si ale získával už jako dvacátník. Jak tehdy vypadal, si připomeňte v galerii. Tehdy ještě netušil, že se jednou stane Absolutním slavíkem. Rodák ze Železné Rudy se před čtrnácti lety proslavil písničkou Ztrácíš. I díky ní se stal Objevem roku v anketě Český slavík. Na další velké úspěchy si ale ještě musel počkat a projít si hodně trnitou cestou.

Rodák z Železné Rudy si prožil divoké večírkové období a dlouho se nemohl zbavit nálepky „zpěváka jednoho hitu“. Postupně ale našel svou cestu a dnes patří k našim nejúspěšnějším zpěvákům.

Daří se mu také v osobním životě. S přítelkyní Marcelou, s níž má syna Marka (10), se předloni zasnoubil přímo na koncertě ve vyprodané O2 aréně. Dlouho očekávaná veselka se ale zatím nekonala. Už jen kvůli pandemii covidu.

„My jsme si ty priority trošku přeházeli. Jsme spolu dlouho a tohle měla být oslava, zatím nám zakazují pozvat lidi a my jsme nechtěli, aby to bylo s nějakým omezením, takže rádi počkáme. Řekli jsme si, že nejdřív postavíme barák, a pak bude veselka,“ řekl loni Super.cz Ztracený. Tak že by to konečně vyšlo letos? ■