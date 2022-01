Televizní hvězda, která zhubla 50 kilo, ukázala bříško bez retuše: Tohle vzkazuje všem, co po Vánocích nedopnou kalhoty

Chanelle Hayes Profimedia.cz

„Milovat své tělo neznamená, že si pokaždé myslíte, že vypadáte dobře, ale že víte, že je dobré, ať vypadá jakkoliv,“ popsala snímek v podprsence a rozepnutých džínách.

Snímek, kterým upozorňuje právě na povislou kůži na bříšku, zjevně neprošel retuší. Neretušované fotografie sdílí pravidelně, aby upozornila na vše, co s sebou rapidní úbytek váhy nese, a propagovala pozitivní vnímání těla.

„Je úplně jedno, jestli se po svátcích nevejdete do kalhot. Stanovte si zdravý cíl, věřte si a zapnete kalhoty dřív, než řeknete švec. Někteří z nás, včetně mě, s takovými cíli potřebují pomoc. Nestyďte se a řekněte si o ni. Žádné tělo není dokonalé, ale všechna pro nás uvnitř dělají tolik, že by byla škoda stydět se za to, jak vypadají zvenčí,“ vzkázala sledujícím u příspěvku.

Chanelle nedávno diagnostikovali chronický únavový syndrom. Příznaky pociťovala poslední čtyři roky, ale přisuzovala je obezitě.

„Říkala jsem si, jasně, je to moje vina, mám nadváhu, není divu, že jsem pořád tak unavená a bolí mě klouby,“ prozradila deníku The Sun.

Bolesti se ale s úbytkem váhy paradoxně zhoršovaly. Chanelle prospala i 14 hodin, ale stejně byla vyčerpaná a nedokázala dojít ani do sprchy.

Na nemoc neexistuje lék, ale Hayes se snaží vyhýbat spouštěčům, které nemoc zhoršují. Vyhýbá se alkoholu, neponocuje a musela vynechat i fitness. Kromě toho užívá léky na bolest. ■