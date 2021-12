Zemřel zakládající člen kapely Olympic a autor hitu Želva Pavel Chrastina

Pavel Chrastina Profimedia.cz

Ve věku 81 let zemřel zakládající člen kapely Olympic, zpěvák, baskytarista a textař Pavel Chrastina.

Informaci o skonu Pavla Chrastiny zveřejnil web iDnes.cz s odkazem na hudebníkovu manželku.

Do konce 60. let minulého století působil Chrastina jako hlavní textař Olympiku. Je podepsaný pod hity jako Želva, Snad jsem to zavinil já či Pták Rosomák. V roce 1969 kapelu opustil.

Ještě před vznikem Olympiku, v roce 1958, stál u zrodu skupiny Samuel’s Band, kterou založil společně s Petrem Kaplanem a Jiřím Doležalem. ■