Zemřel Pavel Chrastina, zakládající člen kapely Olympic a autor hitů Želva nebo Dej mi víc své lásky

Pavel Chrastina Profimedia.cz

Informaci o skonu Pavla Chrastiny zveřejnil web iDnes.cz s odkazem na hudebníkovu manželku.

Ještě před vznikem Olympiku stál Chrastina v roce 1958 u zrodu skupiny Samuel’s Band, kterou založil společně s Petrem Kaplanem a Jiřím Doležalem. Do konce 60. let minulého století působil jako hlavní textař Olympiku. Je podepsaný pod hity jako Želva, Snad jsem to zavinil já či Pták Rosomák. V roce 1969 kapelu opustil.

Petr Janda pro Super.cz zavzpomínal na setkání a spolupráci s kolegou.

„Založili jsme spolu kapelu Big Beat Quintet a hráli jsme instrumentální písničky. Byl u toho také J. A. Pacák či Jan Obermayer, tehdy budoucí člen The Matadors. Nejvíc jsme se stýkali mezi lety 1960 a 1962,“ říká Janda.

„Pak odešel do kapely, která si říkala Karkulka, což byl budoucí Olympic. Když mi zavolal, jestli bych nešel hrát do té Karkulky, tak jsem mu řekl něco ve smyslu, že kapela s tak blbým jménem, to nevěstí nic dobrýho a že nikam nejdu. Ale nakonec jsem to vzal, i když nelibě, a navázali jsme staré přátelství, které vyústilo do roku 1965, kdy jsme se rozhodli, že už to nejde takhle kopírovat písničky, a složili jsme Dej mi víc své lásky. A pak už to jelo.“

Spolupráci ukončili v roce 1969. „V šedesátém devátém roce jsme se nějak nepohodli a rozloučili jsme se. On pak hrál v jiných kapelách, později odešel do Austrálie a Ameriky. A když se vrátil, zkusili jsme znovu obnovit starej Olympic, ale už to nějak nešlo. Ale až na poslední dvě desky jsem ho vždycky přizval k napsání textu na alba Olympiku,“ dodal Janda. ■