Jennifer Lawrence práskla, se kterým kolegou bylo nejtěžší točit: Celý den si na mně trénoval nadávky, říká

Zleva: Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep a Jonah Hill Profimedia.cz

„Je ze všech nejhorší. Bylo to opravdu, opravdu těžké točit s Jonahem a nekazit záběry záchvaty smíchu,“ prozradila v rozhovoru pro Vanity Fair.

„Jednou strávil celý den tím, že si na mně trénoval nadávky. Bylo to boží. On a Meryl umí skvěle improvizovat. Je to prostě mistr komedie. Všichni jsme to zkoušeli, ale nikdo to neumí jako Jonah,“ dodala.

V katastrofické komedii Jonah ztvárnil syna a pobočníka prezidentky USA, kterou si zahrála Meryl Streep. Kromě zmiňovaných se ve filmu blýskne také Cate Blanchett, Kid Cudi, Tyler Perry, Chris Evans, Timothée Chalamet a Ariana Grande.

Netflix uvedl snímek na Štědrý den a chválu na něj pějí kritici i fanoušci. A co se sledovanosti týče, vyhrává to aktuálně i u českých diváků. ■