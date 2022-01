Plastická kráska v rudé barvě. Přeoperovaná Barbie Jessica Alves se svlékla do sexy prádélka

Jessica Alves Profimedia.cz

Jessica Alves (38) si konec roku zpestřila dalším hodně žhavým focením. Vnadná žena, která se stylizuje do role Barbie, byla ještě nedávno mužem Rodrigem, jenž vypadal jako Ken. Dnes je ovšem šťastná v ženském těle a rozjíždí ve velkém svou kariéru založenou na plastických operacích.

Jessica se teď cítí jako ta pravá glamour modelka, jež se nebojí vůbec ničeho. Naposledy se svlékla do rudého prádélka, které bylo částečně průsvitné tak, aby vynikla její velká ňadra. Jessica zkrátka ví, jak na sebe upoutat tu největší pozornost.

Momentálně žije v Brazílii, kde si koupila dům. V latinskoamerické zemi podstupuje úpravy zevnějšku a možná se odhodlá i k transplantaci dělohy. Netají se totiž tím, že by si v budoucnu přála miminko.

„Mnoho z vás se ptá, co tu dělám, tak odpovídám, že jsem tu koupila dům, který postupně zařizuji a v tuto chvíli jej sama dekoruji na Vánoce, protože přiletí celá rodina. Není lehké zvládnout to sama, vzhledem k tomu, že má dům pět pokojů a asi osm koupelen, ale je to tu krásné,“ chlubila se přes svátky Alves, která pendluje mezi Brazílií a Londýnem a po své proměně v Barbie si na nedostatek práce nemůže stěžovat. ■