Mrkněte, jak se změnila dvojčata Parvati a Padma z potterovské série: Dnes by Harryho s Ronem do tance nutit nemusely

Jako Parvati a Padma ve filmu Harry Potter a Ohnivý pohár Foto: Warner Bros/Courtesy Everett Collection

Dvojčata Padmu a Parvati Patilovy z Harryho Pottera byste dnes nejspíš nepoznali. Na ples ve čtvrtém díle slavné série doprovázely Rona a Harryho, ovšem jejich protějšky se k tanci tolik neměly. Dnes by tomu nejspíš bylo jinak. Herečky Afshan Azad (33), která ztvárnila Padmu, a Shefali Chowdhury (33), jež si zahrála Parvati, vyrostly do krásy, jen co je pravda.