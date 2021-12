Vážím nejvíc ve svém životě a necítím se dobře, pronesla slavná zpěvačka se slzami v očích

Bebe Rexha Profimedia.cz

Bebe natočila video na TikToku, kde uvedla: „Já vím, že všichni jásají, že jsou Vánoce, ale já jsem trochu mimo. Právě jsem se zvážila a zjistila jsem, že jsem nejtěžší ve svém životě. Necítím se na to, abych svou váhu sdílela, protože pociťuji velký stud.“

Se slzami v očích pokračovala: „Není to jen o tom, ale cítím se prostě nechutná, víte co, ve svém vlastním těle se necítím dobře. Poslední dobou jsem toho moc nepřidávala, protože se ve svém těle necítím dobře, a když to tak je, nic nepřidávám. A to je přesně ten důvod, proč jsem tu tak málo aktivní.“

Zpěvačka, která sama vždy bojovala za pozitivní vnímání sebe samé, v tuto chvíli se svým tělem nesouzní a neví, jak si pomoci znovu své tělo začít milovat. V minulosti své křivky opěvovala, a i když se u ní váha v průběhu let střídala, nikdy nevypadala tak zdrceně jako v nejnovějším videu. S fanoušky se rozloučila slovy, že už je ze všeho zmatená a raději už dál mluvit nebude. V minulosti mluvila o tom, že velikost ani váha vás nedefinují, tak snad se jí podaří získat své sebevědomé já zpátky. ■