Expřítel Agáty Hanychové míří na televizní obrazovky. Potetovaný truhlář si to v drsné show rozdá i s celebritami

Survivor - Adam Raiter TV Nova

Adam není mediálně úplně neznámou postavou. Začátkem ledna totiž začal chodit s modelkou Agátou Hanychovou (36). Vztah ale vydržel pouhé tři měsíce. „S Adamem to neklapalo, tečka. Už jsem se věkem naučila některé věci zbytečně nerozmazávat. Myslím, že zrovna v tomto případě je to skvělé rozhodnutí,“ řekla tehdy Super.cz Agáta, která je nyní až po uši zamilovaná do lékaře Andreje.

Svého bývalého ale bude moct sledovat na televizních obrazovkách. V soutěži se kromě účastníků, mezi které patří i Adam, objeví také 12 celebrit - 8 Čechů a 4 Slováci. Svalnatý truhlář bude mít menší výhodu, že díky Agátě do světa celebrit trošku nahlédl.

Společně s dalšími si bude muset poradit s nedostatkem potravy a fyzicky náročnými úkoly. Aby přežili, budou si všichni muset například vlastnoručně postavit bezpečné přístřeší, zajistit jídlo a vodu nebo se naučit zakládat a udržovat oheň.

Z celebrit se diváci mohou těšit na zpěváka Vojtěcha Drahokoupila (26), herečku Ivu Pazderkovou (41), blogerku Nikolu Čechovou, moderátora Tomáše Zástěru, finalistku MasterChefa Chili, herečku Báru Jánovou (32), modela Matěje Paprčiaka, videomakera Daniela „GoGo“ Štraucha, vítězku reality show Farma Xénii Gregušovou, zápasníka MMA Gábora Borárose, fotbalistu Nathana Christiána Dzaba a šampiónku v karate Veroniku Havlik. ■